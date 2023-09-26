Как пишет «НБН» со ссылкой на российский «Интерфакс», представитель Кремля добавил, что Кишинев должен будет понять «цену своей ошибки».

«Действующие власти в Кишиневе, увы, вместе с госпожой Санду, считают, что европейские ценности – это непременно отказ от всего, что связано с Россией. Но это серьезная ошибка, так как Россия сама и есть европейская ценность. Она является частью общих европейских ценностей, несмотря на все заявления», — заявил Песков.

Соответствующим образом он прокомментировал слова президента Молдовы Майи Санду, в соответствии с которым для продвижения европейских ценностей в ее стране нужно отказаться от сотрудничества с Россией.

Спикер Путина считает, что руководство Молдовы ошибается.

«С нашей точки зрения они совершают ошибку перед своим народом, если считают, что, через разрыв отношений с западноевропейскими странами, они непременно должны полностью разрушить все отношения с нами. Это ошибка», — добавил спикер Кремля.

Напомним, ранее мы уже писали о том, как Песков прокомментировал состояние здоровья Кадырова.