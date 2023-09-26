В своем Telegram-канале «Кровавая барыня» псевдожурналистка сообщила, что она 40 минут общалась по видеосвязи с главой Чечни. Как выяснилось, Кадыров позвонил ей из-за того, что она призвала расследовать инцидент с его сыном Адамом, который избил человека в СИЗО, информирует «НБН».

Соратник Путин выразил недовольство относительно того, что Собчак «трогает» его семью. При этом глава Чеченской Республики заявил, что гордится поступком 15-летнего сына.

Чеченский боевик рассказал, что фигурант дела о сожжении Корана Никита Журавель, к которому он пришел в СИЗО, якобы хотел принять ислам, чтобы «спасти свою шкуру». Кадыров заявил, что им не нужны такие мусульмане и покинул кабинет. Позже из помещения начали раздаваться крики, и он отправил туда своего охранника. Соратник Путина отметил, что Адам, который бил заключенного, «самостоятельный и темпераментный». При этом глава Чечни якобы не помнил о том, что его сыну всего 15 лет.

«Оппозиционерка» отметила, что Кадыров разрешил ей писать о нем что-угодно, однако предупредил о последствиях, в случае, если Собчак продолжит «трогать» его семью.

Псевдожурналистка также обратила внимание на состояние боевика. Она утверждает, что он «живой, здоровый энергично ел орешки кешью», прикрепив скриншот видеоразговора.

Отметим, что Кадыров опубликовал в Сети видео, как его сын Адам избивает уроженца Украины Никиту Журавля в СИЗО, которого обвиняют в сожжении Корана на фоне мечети в Волгограде. Об инциденте СМИ писали еще в августе.