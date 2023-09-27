В интервью MSNBC руководитель оборонного ведомства сообщила, что Нидерланды переходят на истребители-бомбардировщики F-35, поэтому Амстердам имеет возможность отправить в Украину F-16, информирует «НБН».

По словам Оллонгрен, сроки отправки боевой авиации Киеву опираются на то, сколько времени потребуется на обучение украинских летчиков. Глава Минобороны считает, что подготовка пилотов займет от 6 до 8 месяцев.

Амстердам планирует передать Украине первые истребители уже в следующем году.

Напомним, что Бельгия начала рассматривать вопрос поставок F-16 в Украину. Ранее Брюссель отказывался отправлять стране эти боевые самолеты.