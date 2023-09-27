Как информирует «НБН», видеофрагмент этого момента из телевизионного шоу обнародовал ТГ-канал Flash.UA.

Итак, когда Скабеева задала онлайн-гостю из Польши вопрос о том, может ли нынешняя ситуация между Киевом и Варшавой (речь шла о поставках зерна, — ред.) привести к тому, что польские власти сократят военную поддержку для ВСУ, то, вероятно, она услышала совершенно не тот ответ, который бы устраивал ее и публику, поддерживающею агрессивную политику Путина.

Дословно из заявления Скабеевой:

Может ли этот скандал обратиться тем, что Польша сократит поставки вооружения Украине?

На этот вопрос поляк ответил отрицательно, отметив:

За последние полтора года Украина с точки зрения интересов Польши, Варшава находится просто в состоянии «воплощения мечты». Украина решила все стратегические проблемы Польши. Конечно же, никакую поддержку никто и никогда не прекратит.

На обнародованном видео можно увидеть, как, слыша такой ответ поляка, ТОП-пропагандистка Кремля опускает глаза и краснеет, что означает ее шоковое состояние от услышанного. Вероятно, то же испытывали и все остальные россияне, смотревшие эту программу, которые поддерживают политику российского диктатора Путина.

Напомним, ранее мы уже писали о том, как Дмитрий Кулеба прокомментировал напряженность в отношениях между Украиной и Польшей.