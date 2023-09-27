В интервью АР глава внешнеполитического ведомства Беларуси заявил, что Минск якобы не поддерживает развязанную Россией войну в Украине. По словам Алейника, он «не может представить» ситуацию, когда РБ поддержала бы вторжение РФ в соседнюю страну, информирует «НБН».

В субботу, 23 сентября, руководитель МИД в обращении к Генеральной Ассамблее ОНН заявил, что ему «очень больно видеть», как украинский народ «столь близкий» белорусам, полтора года страдает.

Политик считает, что граждане Украины «стали пешками» в большой игре Запада, который якобы хочет сохранить свою «глобальную гегемонию». Повторив нарратив Кремля, дипломат заверил, что Запад готов воевать «до последнего украинца».

Алейник цинично добавил, что Беларусь якобы всегда поддерживала мир в соседнем государстве и Минск «сделает все, что в его силах» для его достижения.

В интервью министр заверил, что «нет альтернативы» политическому и дипломатическому разрешению российско-украинской войне, обвинив Киев и его союзников в провале мирных переговоров.

Также Алейник похвалил сотрудничество РБ с Россией, которые «вместе противостоят» западному санкционному удару.

Напомним, белорусский диктатор Александр Лукашенко в День независимости Украины лицемерно поздравил ее граждан, цинично пообещав им «сделать все ради мира».