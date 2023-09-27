Сын главного чеченского боевика избил в СИЗО заключенного Никиту Журавля, которого обвиняют в сожжении Корана на фоне мечети в Волгограде. Представители СМИ запросили комментарий об инциденте у представителя Кремля.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на российское пропагандистское агентство «Интерфакс».

Во вторник, 26 сентября, на брифинге спикер российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков сразу заявил, что он отказывается говорить о ситуации с Адамом Кадыровым.

У пресс-секретаря главы государства поинтересовались, почему он не планирует давать комментарии относительно этого инцидента, на что представитель АП РФ выдал: «Не хочу».

Напомним, российская псевдожурналистка Ксения Собчак заявляла, что ей звонил Рамзан Кадыров. По словам «оппозиционерки», главе Чечни не понравилось, что она призывала расследовать инцидент с его сыном в СИЗО.