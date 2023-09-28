Сын главного чеченского боевика Адам Кадыров в понедельник, 25 сентября, опубликовал в своем Instagram-аккаунте публикацию с дерзким сообщением, на которую общественность обратила внимание только сейчас, информирует «НБН».

Сын главы Чеченской Республики разместил свою фотографию, под которой, обращаясь к россиянам, заявил, что они могут обсуждать, сплетничать о нем, завидовать и ненавидеть его. Однако, как считает Адам Кадыров, его хейтеры понимают, что все равно будут мило улыбаться ему при встрече.

Напомним, что арестованный Никита Журавель, которого обвиняют в сожжении Корана на фоне мечети в Волгограде, в середине августа сообщил, что его избил Адам Кадыров.

Недавно глава Чечни опубликовал соответствующее видео, заявив, что он гордится поступком сына. СМИ ожидали комментариев относительно инцидента от представителя Кремля Дмитрия Пескова. Однако спикер Путина отличился реакцией на видео с участием Кадырова-младшего.