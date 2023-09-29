Как информирует «НБН» со ссылкой на «Голос Америки», заявление об этом озвучил государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен.

Согласно словам высокопоставленного американского госслужащего, наступление идет «тяжело», однако украинские войска, по состоянию на сегодняшний день, уже смогли достичь реальных успехов.

Блинкен подчеркнул, что Украина уже вернула более пятидесяти процентов территории, которую Россия захватила с начала полномасштабного вторжения.

Дословно из заявления Блинкена:

В настоящее время они ведут наступление на востоке и юге. Все это проходит тяжело. И на это есть веская причина. Ведь войска России имела много месяцев, чтобы построить оборону. Однако ВСУ достигают реальных успехов.

Согласно словам Блинкена, бойцы Украины ведут борьбу за свою свободу и страну, а потому этот факт «в конце концов изменит баланс».

Напомним, ранее Блинкен озвучил планы США по Украине.