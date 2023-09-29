Псевдожурналисты в эфире программы «Вести» на «Россия 1» за 28 сентября показали сюжет о том, как якобы «развивается» Калининградская область, несмотря на санкционный удар Запада по стране. При этом пропагандисты бессовестно демонстрировали зрителям кадры из польского города Эльблонг.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на российское издание «Инфо24».

Рупоры путинского режима усиленно пытались убедить россиян, что регион остается конкурентоспособным даже в условиях санкционного давления. Чтобы сюжет был более «убедительным», «журналисты» добавили в материал видео из Эльблонга. Кадрами польского города пропагандисты «украсили» последние секунды сюжета.

Напомним, что пропагандисты «РИА Новости» пожаловались, что им регулярно угрожают. Также псевдожурналисты обнаружили под дверью «подарки» в виде свиных голов.