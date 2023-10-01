О том, как премьер-министр Венгрии выразил восторженную поддержку Роберту Фицо, одновременно заявив о грандиозных планах по дальнейшему сотрудничеству, видимо, по продавливанию нарративов Москвы в ЕС, пишет «НБН», ссылаясь на официальный X-аккаунт Виктора Орбана.

В частности, Орбан весьма рад «возвращению» Роберта Фицо, а также полагает его победу на парламентских выборах абсолютно «бесспорной».

Также, венгерский премьер эмоционально добавил:

Всегда приятно работать вместе с патриотом. Ждем с нетерпением!

Стоит напомнить, что Фицо ранее предупреждал о своих намерениях относительно прекращения как военной, так и политической поддержки нашей страны, а интеграцию Украины в ЕС считал — «иллюзорным».

Ранее мы писали о том, как в МИД Украины ответили на скандальное высказывание Орбана о «территории Украины» и интеграции в ЕС.