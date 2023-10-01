Как информирует «НБН» со ссылкой на ВВС, такое заявление озвучил глава Министерства обороны Великобритании Грант Шэппс.

При этом он отметил, что теперь же Путин не может одержать победу в этой войне, но он не знает, как ее завершить.

Глава оборонного ведомства Соединенного Королевства добавил:

Да и мы е должны позволить захватить Украину. Нам ни в коем случае нельзя отступать.

Согласно словам Шэппса, война поглощает оружие и людей с невероятно большой скоростью, «однако нам стоит оставаться непоколебимыми».

Напоследок глава Минобороны Великобритании назвал Украину «частью семьи европейских демократических наций».

Напомним, ранее британская разведка раскрыла планы Путина по использованию бывших боевиков ЧВК «Вагнер».