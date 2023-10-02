Как информирует «НБН», такое заявление Рау озвучил в эфире Polsat News.

Он заявил, что неформальная встреча министров в Киеве являлась «важной». При этом собственное отсутствие на ней он прокомментировал следующим образом:

На это есть много причин. В частности и состояние здоровья.

Однако, по его словам, в первую очередь, это связано с тем, что в политике, в том числе двусторонней политике, между разными странами, мы имеем период спада и бума. Теперь же что относится к отношениям между Польшей и Украиной… Страны, как отметил Рау, входят в период спада, а его отсутствие – это частичное выражение этого.

Как известно, между нашей страной и Варшавой возникла определенная напряженность. Это связано с запретом со стороны Польши на импорт украинской агропродукции, так как якобы это наносит удар по их экономике.