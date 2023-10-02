Telegram-канал «Кремлевская табакерка» пишет о том, что в российской столице главный чеченский боевик на одной из встреч затронул тему своего будущего президентства, информирует «НБН».

Собеседник Telegram-канала в силовом блоке РФ сообщил, что соратник Путина готовит отдельные боевые подразделения и аккумулирует ресурсы на случай, если понадобится подавить мятеж в его республике и других регионах.

Во время одной из бесед главный чеченский боевик заявил, что нужно «навести порядок» в Дагестане. Осталось не ясным, что именно имел ввиду Кадыров, однако можно констатировать, что он положил глаз на эту республику.

Ранее ставленник Кремля, согласно информации источников из правительства, предложил запретить жителям региона иметь больше двух детей. Кадыров не только хотел бы ограничить рождаемость дагестанцам на фоне ухудшения экономической ситуации в республике, но и урезать ее финансирование, а также рассмотреть возможность ее территориальных изменений в пользу расширения Чечни.

На встрече с Путиным боевик не говорил о своем президентстве, ему был важен сам факт беседы с диктатором, который демонстрировал элитам РФ его привилегированный статус.

Напомним, аналитики ISW раскрыли мотив встречи Путина с Кадыровым.