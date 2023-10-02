Глава правительства во время съезда правящей партии «Право и справедливость» под лозунгом «Безопасная Польша» сообщил, что эта политическая сила намерена защитить фермеров от агробизнесменов Украины. Моравецкий выразил недовольство относительно «неуместных слов» президента Владимира Зеленского во время недавнего выступления в ООН.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на РАР.

По словам польского премьер-министра, украинский лидер рассчитывает на тесный союз с ФРГ. Политик убежден, что Берлин всегда будет стремиться договориться с РФ через центральноевропейские государства.

Моравецкий добавил, что Зеленскому не стоит забывать, что именно Варшава приняла несколько миллионов украинцев на территории своей страны и больше всего помогла в то время, когда немецкое руководство хотело передать Киеву 5000 шлемов.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал напряженность в отношениях между нашей страной и Польшей.