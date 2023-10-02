Как информирует «НБН» со ссылкой на «Голос Америки», об этом заявила спикер Белого дома Карин Жан-Пьер.

Итак, в заявлении говорится:

Вот и наше послание Путину. Американский лидер создал коалицию из более, чем пятидесяти государств. Он оказал помощь для поддержки Украины. Это то, что сделал президент. И нам удалось собрать более ста сорока государств, чтобы вторжение России в Украину было осуждено.

Так, по словам Карин Жан-Пьер, это то, что удалось сделать президенту США Байдену. Она уточнила, что за Украинским государством стоит весьма сильная международная коалиция.

При этом в Белом доме добавили:

И если Путин думает, что сможет продержаться дольше, нежели мы, то он ошибается. Он просто ошибается.

Напоследок она добавила, что уже вскоре США объявят об очередном пакете помощи для Украинского государства, что подтвердит постоянную поддержку храброго народа Украины.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что министр обороны Великобритании заявил, что Путин не может выиграть войну против Украины.