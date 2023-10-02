Как сообщает «НБН«, об этом в эфире телемарафона рассказал представитель ГУР МО Андрей Юсов.

С его слов, несмотря на возможность оккупантов перебрасывать ПВО с Дальнего Востока, нанесение ударов по военным предприятиям по территории страны-террориста подтверждает факт нехватки средств у захватчиков.

Андрей Юсов отметил, что для защиты своей территории россиянам нужно перебрасывать системы из других направлений, в том числе, с Дальнего Востока. Представитель разведки добавил, что военно-политическому руководству России нужно уже думать, что им важнее – распределять системы ПВО на временно захваченных территориях или начать прикрывать свою.

Ранее у Буданова оценили эффективность ПВО России.