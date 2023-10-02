В эфире шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» в воскресенье, 1 октября, пропагандист обсуждал в студии события в Нагорном Карабахе. Псевдожурналист возмутился из-за того, что российские захватчики, которые якобы «защищают» армян, получает плевки от жителей этой страны, информирует «НБН».

По словам Соловьева, в Армении «нет никакой власти», а руководство страны якобы предает свой народ и «лижет задницу американцам». Рупор путинского режима отметил, что официальный Ереван изменил армянам, которые тысячелетиями жили в Карабахе.

Пропагандисту не понравилось, что путинские солдаты отправились в регион «защищать» армян, однако вместо этого получают «плевки в лицо и толчки в спину» от «подонков», которые «обслуживают» премьер-министра Никола Пашиняна.

Отметим, что около 100 000 человек выехали из Нагорного Карабаха в Армению. В то же время Ереван подал в Международный суд ООН на Азербайджан, обвинив Баку в притеснении прав армян в регионе конфликта.

Отметим, ранее в эфире росТВ возмущалась «притеснениями» россиян в Грузии пропагандистка Ольга Скабеева.