Как информирует «НБН», в обновленном перечне, обнародованном на сайте немецкого правительства, говорится, что Германия передает Украине вездеходы, тягачи, терминалы спутниковой связи, автомобили для охраны границы и другое.

Если быть точнее, то в очередную партию помощи для Украины вошли также и радиостанции для танков «Леопард», четырнадцать вездеходов Bandvagn 206, мостоукладчик Biber, две инженерные машины WiSENT 1 MC, 99 терминалов спутниковой связи, двадцать тысяч защитных очков, двадцать один автомобиль для охраны границы, 239 криптофонов, 7 тягачей HX81 и 8 прицепов к ним, комплект для дронов Vector, 32 823 боеприпаса калибра 40 мм для гранатометов.

Помимо прочего, ФРГ предоставит Киеву 1202 инфузионных насоса – медицинское оборудование, предназначенное для непрерывного введения препаратов с точной дозировкой на протяжении длительного времени.

Напомним, ранее мы уже писали о новом пакте помощи для Украины от Соединенных Штатов Америки.