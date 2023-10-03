Издание Financial Times сообщает, что Венгрия может получить от Европейского Союза около 13 миллиардов евро. Ранее Еврокомиссия блокировала выплату этих денег Будапешту, так как страна не соблюдает верховенство права и нарушает права человека,

Журналисты пишут, что в Евросоюзе готовы до конца ноября разморозить эту сумму для Венгрии, чтобы руководство государства поддержало увеличение бюджета союза и оказание значительной финансовой помощи Киеву.

Напомним, что на прошлой неделе глава венгерского правительства Виктор Орбан «объяснил», почему Будапешт не поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупантами. По словам скандального политика, соседняя страна якобы «ущемляет» права этнических венгров на своей территории.