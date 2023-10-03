Telegram-канал «Кремлевская табакерка» сообщил интересные подробности самопровозглашенного президента Республики Беларусь с людьми из его близкого окружения, информирует «НБН».

Нелегитимный глава РБ допускает, что когда-то он передаст власть сыну Виктору, однако, по его мнению, наследник стал спешить с этим и прямо «топить» отца.

Лукашенко предполагает, что Виктор «задумал страшные вещи» и хочет «погубить его раньше времени». Диктатор вышел из себя, упомянув в разговоре, что у него есть не один сын.

По мнению соратника Путина, наследник «сливает» в Сеть информацию о его плохом состоянии здоровья, рассчитывая таким образом подорвать доверие к отцу и посеять панику среди его сторонников.

Авторы материала предполагают, что Лукашенко теперь установит жесткую слежку за старшим сыном.

Отметим, что СМИ давно пишут о проблемах со здоровьем у белорусского диктатора. На днях стало известно о том, что Лукашенко «отключился» в бане.