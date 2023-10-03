Как информирует «НБН», более детально об этом говорится в материале «Голос Америки».

Итак, сообщается, что в настоящее вемя у Пентагона есть возможность поставить Украине оружие из собственных складов еще на 5,4 миллиарда долларов США.

Как отмечается в сообщении издания, в настоящее время Соединенные Штаты Америки могут производить поставки со своих складов на эту сумму, чтобы обеспечить немедленные потребности Вооруженных сил Украинского государства на поле боя.

Напомним, ранее до этого мы уже сообщали, что споры между Госдепом и Пентагоном тормозят поставки оружия в Украину.