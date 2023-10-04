Между руководством Курской области и Федеральной службой безопасности РФ возник конфликт на почве разворовывания денег из бюджета на фортификационные сооружения, информирует «НБН» со ссылкой на ЦНС.

Как оказалось, глава региона потратил более 10 миллиардов рублей, не дав «откат» ФСБ, и установил фейковые оборонительные сооружения. Силовикам не понравилось, что путинский чиновник не захотел делиться с ними «отмытыми» деньгами.

Начальство спецслужбы региона начало угрожать губернатору уголовным преследованием, поэтому Старовойт пытается избежать возбуждения дела против него с помощью связей в столице.

При этом глава Курской области продолжает разворовывать бюджетные средства, однако начал частично строить в поселке Теткино реальные фортификационные сооружения.

Как сообщалось, на днях в Сумах СБУ задержала мэра и директора департамента инфраструктуры, которые «обложили данью» местное предприятие.