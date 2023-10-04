Как информирует «НБН» со ссылкой на ZN.ua, говоря об этом, министр обороны Насколько я полагаю, уже предстоящая весна может стать тем временем, когда обе стороны полностью израсходуют свои ресурсы для достижения прорыва. Как следствие, между Россией и Украиной может состояться попытка переговоров.его Крозетто добавил, что уже текущей зимой Россия может продемонстрировать свой ответ на нынешнее контрнаступление ВСУ.

Напомним, ранее мы уже писали о предоставлении Германией Украине дополнительных средств ПВО.