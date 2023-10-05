Российский Telegram-канал «Кремлевская табакерка» сообщил, что за последние две недели в Москве, Красноярске, Махачкале и Улан-Удэ родственники пленных «освободителей» начали получать извещения об их смерти, информирует «НБН».

Большая часть похороненных по документах путинских солдат сдались в плен добровольно, некоторые из них даже связывались со своими семьями и просили включить их в списки на обмен.

Источник в Генштабе ВС РФ считает, что есть две версии происходящего. Собеседник Telegram-канала считает, что рассылка «похоронок» на живых захватчиков может быть ошибкой в документах, поскольку иногда даже «гробовые» для родственников ликвидированных оккупантов «теряются».

Также не исключено, что кто-то из руководства ВС РФ пытается скрыть факты сдачи в плен бойцов «второй армии мира», в частности, мобилизованных, которые иногда десятками добровольно идут в руки ВСУ.

Известно о более 100 фактах сдачи в плен оккупантов, которые в РФ пытаются скрыть, рассказывая их семьям, что бойцы якобы пропали без вести.

Ранее пленный путинский солдат рассказал, как его обманом отправили воевать в Клещиевку в районе Бахмута.