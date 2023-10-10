Как информирует «НБН», об этом рассказал посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль, а также российское пропагандистское издание «РБК».

Так, Нафаль отметил, что палестинская администрация поддерживает ежедневные контакты с Москвой, а сейчас полным ходом готовится визит президента Аббаса в столицу РФ.

Дословно из заявления Нофаля:

Мы ждем, когда Кремль, российская сторона сделает официальное заявление о том, когда состоится данный визит. Достигнуто соглашение о том, что господин Аббас приедет сюда, в Москву.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что США отправили Израилю военную помощь для противостояния палестинскому движению ХАМАС.