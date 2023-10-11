О том, что Соединенные Штаты способны и поддерживать Израиль, и не прерывать оказание военной помощи Украине, пишет «НБН», ссылаясь на заявление главного советника президента США по вопросам нацбезопасности Джейка Салливана, опубликованное на официальной странице Белого Дома.

По словам Салливана, в администрации американского президента уверены — США в состоянии поддерживать Украину в Европе, одновременно помогать своим союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе, не отвлекаясь от помощи Израилю в трудный час. В частности, США располагают всеми необходимыми ресурсами, инструментами и возможностями, «чтобы эффективно это делать», обеспечивая координацию усилий на всех указанных направлениях.

Кроме того, представитель администрации США подчеркнул — ресурсы, выделяемые Украине не сопоставимы с ценой, которую придется заплатить, если российская агрессия распространится в Европе, из-за чего американским войскам придется вступить в борьбу.

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