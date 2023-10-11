В частной охранной фирме Terror Alarm, основная команда которой имеет еврейское происхождение, отреагировали на высказывания Скабеевой о женщинах-военнослужащих ЦАХАЛ, информирует «НБН» со ссылкой на страницу компании в соцсети Х.

Топ-пропагандистка Кремля высмеивала израильских женщин-солдат из-за видео с танцами в Сети. Рупор путинского режима отметила, что именно так их армия готовилась к войне.

В сообщении сказано, что в РФ открыто высмеивают женщин-военнослужащих ЦАХАЛа, которых похитили террористы ХАМАСа. В Terror Alarm пообещали, что израильтяне не закроют на это глаза и когда компания разберется с сектором Газа и боевиками, Москва заплатит за то, что стала мировой столицей антисемитизма.

В заявлении подчеркнули, что это «обещание крови», добавив, что путинская псевдожурналистка будет «законной мишенью».

Напомним, глава Украины Владимир Зеленский заявил о причастности Российской Федерации к войне в Израиле. Президент сообщил, что Москва поддерживает боевиков ХАМАС.