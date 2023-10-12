Как информирует «НБН», некоторые подробности о происшествии сообщили российские СМИ, в частности ТГ-канал BAZA, а также губернатор региона Александр Богомаз.

Так, согласно обнародованной ресурсом информации, после того, как в городе произошел сильный взрыв, начался пожар. Это произошло в районе мясокомбината.

В свою очередь губернатор Богомаз поспешил отметить, что город атаковало беспилотного летательное устройство.

Дословно из его заявления:

Силы РЭБ подавили на окраине города Брянска беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Во время падения БПЛА произошла детонация взрывного устройства.

Напомним, ранее мы уже писали, что российский беспилотник сбросил взрывчатку на поминальную процессию в пригороде Херсона.