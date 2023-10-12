Как инфомирует «НБН» со ссылкой на Reuters.

Издание отмечает, что такого рода выводы перевернут нынешнюю стратегию нацбезопасности США, которая призывает к победе в одном конфликте и сдерживанию другого.

Кроме того это также потребует огромного увеличения расхода на оборону при неопределенной поддержке Конгресса.

В свою очередь бывшая помощница министра обороны по глобальным и стратегическим вопросам Меделин Кридон заявила:

Мы отдаем себе отчет в бюджетных реалиях, но мы также считаем, что нация должна делать эти инвестиции.

Напомним, ранее мы уже писали о том, как у Байдена оценили одновременную возможность по оказанию поддержки Украине и Израилю.