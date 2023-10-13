Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности во время выступления в Пекинском университете заявил, что РФ никогда не выиграет войну против Украины, сообщает «НБН» со ссылкой на «Укринформ».

По словам Борреля, украинцы знают, за что они сражаются, как китайцы знали, за что они воюют в 30-40-х годах, когда их земли были захвачены японскими войсками. Чиновник отметил, что вся разница в том, что россияне не знают этого.

Высокий представитель Евросоюза отметил, что европейцам трудно понять позицию КНР в отношении российского вторжения в Украину, так как очевидно, это одна страна напала на другую. Отказ Китая сделать выбор между агрессором и жертвой не воспринимается в европейских государствах.

Политик отметил, что в Поднебесной могут не занимать такую же позицию, что и Европейский Союз, однако Пекин должен убедить украинцев в том, что китайцы – не союзники россиян в этой войне.

Напомним, в ОПУ объяснили, почему вторжение РФ в Украину и нападение ХАМАСа на Израиль не перерастет в глобальный конфликт.