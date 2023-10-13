Как информирует «НБН» со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства США, согласно заявлению главы Пентагона, Вашингтон в силе в дальнейшем оказывать поддержку сразу двум государствам – Израилю и Украине.

Итак, по завершению встречи министров обороны стран НАТО Остин заявил следующее:

Мы можем и будем поддерживать Израиль и Украину. Причем делать мы это будем одновременно. Соединенные Штаты могут гулять и жевать жвачку одновременно.», — заявил Остин по завершении встречи министров обороны НАТО.

Он также заявил, что США потрясены растущими масштабами зверств, совершаемых террористами ХАМАСа.

Напомним, ранее в Сети появилась информация о том, что Штатам может придется воевать одновременно против РФ и КНР.