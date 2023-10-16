В интервью Центральному телевидению Китая накануне запланированного визита главы Российской Федерации в КНР Путин прокомментировал вопрос переговоров между Украиной и его страной.

В очередной раз диктатор солгал о том, что Кремль не отказывается от диалога с Киевом, информирует «НБН» со ссылкой на росСМИ.

Лидер россиян утверждает, что украинский президент якобы издал декрет, который запрещает ведение переговорного процесса с Москвой. Диктатор обвинил Зеленского в нежелании разговаривать с Кремлем.

Путин заявил, что для возобновления диалога между странами глава Украины должен отменить соответствующий «документ» и выразить готовность сесть за стол переговоров с россиянами относительно завершения боевых действий.

Президент-агрессор добавил, что Москва в этом процессе готова использовать «мирные предложения» Пекина.

Также глава РФ цинично заявил, что граждане его страны «хотят мира» и высказался о возможной войне с Америкой.