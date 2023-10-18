Во вторник, 17 октября, российское пропагандистское агентство «РИА Новости» опубликовало фрагмент разговора с синхронным переводом венгерского премьер-министра с президентом-агрессором РФ в китайской столице, информирует «НБН».

На видео слышно, как скандальный венгерский политик, упоминая развязанную государством-террористом войну против Украины, в ходе встречи с Путиным употребляет словосочетание «военная операция» (katona műveletek).

На своей Facebook-странице Томпош опубликовал соответствующие кадры разговора Орбана с лидером россиян. Оппозиционер напомнил премьер-министру, что в Украине происходит война, в ходе которой по приказу главы Кремля убивают венгров на Закарпатье.

«Позор!» — прокомментировал видео политик.

Отметим, что в ходе разговора с президентом-агрессором Орбан пытался его заверить в том, что Будапешт не хотел противостоять России и пытается сохранить отношения с Москвой.