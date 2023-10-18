Российское пропагандистское агентство «ТАСС» в среду, 18 октября, сообщило, что глава внешнеполитического ведомства страны-агрессора прибыл в столицу КНДР, информирует «НБН».

До этого в начале недели Лавров сопровождал главу Кремля во время визита в Пекин. Дипломат в китайской столице провел встречи с главой МИД КНР Ван И.

Как пишет издание Yonhap, в Северной Корее путинский министр намерен провести переговоры с коллегой Чо Сон Хуи, во время которых они обсудят военное и экономическое сотрудничество между Москвой и Пхеньяном. Будет подниматься и вопрос приезда российского лидера в КНДР.

Напомним, северокорейский диктатор Ким Чен Ын в сентябре побывал в Российской Федерации. Тогда лидер КНДР лично пригласил главу Кремля посетить его страну.