Глава Российской Федерации в ходе пресс-конференции по итогам визита в Пекин высказался о предоставлении ракет ATACMS Киеву Соединенными Штатами Америки, информирует «НБН» со ссылкой на росСМИ.

По мнению Путина, переданное Украине Вашингтоном баллистическое оружие «не в состоянии» кардинально изменить ситуацию на фронте. Кремлевский диктатор выразил уверенность в том, что оккупанты якобы смогут отражать атаки ВСУ ракетами ATACMS.

Российский лидер назвал поставки баллистических ракет Америкой в Украину «ошибкой», так как это вроде бы «продлевает агонию» нашей страны.

Также президенту РФ привиделось, что украинская сторона собралась сесть за стол переговоров с Кремлем. По словам Путина, в Киеве якобы заговорили о возобновлении диалога с российской стороной.