Во время пресс-конференции по итогам визита в Пекин российский лидер заявил о «готовности» украинской стороны к диалогу со страной-агрессором. По словам Путина, в Кремле якобы слышат о том, что в Киеве заговорили о каких-то переговорах с Москвой, информирует «НБН» со ссылкой на росСМИ.

Диктатор сообщил, что люди, которые курируют вопросы внешней политики, ранее призывавшие нанести стратегическое поражение РФ на фронте, сейчас якобы изменили свою риторику и «другим голосом» говорят о необходимости решения проблемы путем мирного диалога.

Военный преступник отметил, что за это он похвалит, однако одних слов недостаточно и украинская сторона должна сделать конкретные шаги и продемонстрировать своей желание договориться с Москвой.

Глава Кремля в очередной раз подчеркнул, что для этого украинский лидер Владимир Зеленский должен отменить «декрет», который запрещает садиться за стол переговоров.