В интервью финскому изданию Yle Ниинисте признался, что он готов к переговорному процессу с президентом-агрессором Владимиром Путиным. При этом для диалога с кремлевским диктатором есть одно условие – разговор должен помочь в достижении мира в Украине, информирует «НБН».

По словам главы Финляндии, на сегодня он не видит предпосылок к тому, чтобы сесть за стол переговоров с лидером россиян. Политик не думает, что сейчас Путин позвонит ему.

Финский лидер выразил надежду на то, что развязанная Российской Федерацией война в Украине не превратится в длительный замороженный конфликт. Ниинисте добавил, что на данный момент есть все признаки того, что боевые действия перерастут в позиционную войну.

Напомним, что недавно позвонил главе Кремля глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху. Политолог предположил, зачем премьер-министру понадобилось разговаривать с Путиным.