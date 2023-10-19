Выступая в Бундестаге, немецкий канцлер сообщил о намерении Берлина предоставить украинцам финансовую поддержку и новый «зимний» пакет военной помощи, рассказав, что войдет в него, информирует «НБН» со ссылкой на Tagesschau.

По словам Шольца, ключевым элементом новых поставок оружия в Украину из Германии будут средства противовоздушной обороны. Среди прочего, Киев должен получить от ФРГ новые ЗРК IRIS-T, зенитные самоходные установки Gepard, дополнительный зенитный ракетный комплекс Patriot и необходимые защитникам боеприпасы.

Как сообщалось, СМИ заявили об активном обсуждении в Стокгольме поставок истребителей Gripen для ВСУ. На позицию Швеции повлияло решение ряда европейских стран передать Украине F-16.