Как информирует «НБН«, об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Курской области Роман Старовойт.

Со стороны Украины сегодня днем был совершен обстрел поселка Теткино. Среди жителей пострадавших нет. Есть повреждение линии электропередач, в населенном пункте частично отсутствует электричество. Аварийные бригады уже восстанавливают энергоснабжение, — отметил чиновник. Вместе с тем осколки повредили одно из домовладений.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что ракетой были атакованы склады Черноморского флота РФ в Крыму.