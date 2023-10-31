Во время совещания в чеченском правительстве Кадыров разрешил МВД и Росгвардии в регионе проводить внесудебные казни, чтобы решить вопрос с «зачинщиками беспорядков», информирует «НБН» со ссылкой на российское пропагандистское агентство «РИА Новости».

Соратник Путина считает, что участники массовых акций в РФ заслуживают смерти, поэтому он разрешил чеченским силовикам жестоко расправляться с ними.

По словам Кадырова, таких людей нужно задерживать и сажать, либо силовики могут сделать три предупредительных выстрела в воздух. Если «зачинщик беспорядков не выполняет требования закона», главный чеченский боевик приказал четвертую пулю выпускать ему в лоб.

Напомним, 29 октября в аэропорту Махачкалы устроили антиизраильский погром. Кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что беспорядки в Дагестане – дело рук Украины и Запада. В Госдепе США отреагировали на обвинения лидера россиян.