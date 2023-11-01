Как сообщает «НБН«, об этом заявили в Государственном агентстве по нацбезопасности Болгарии (ДАНС), сообщает Nova.bg.

Принимая во внимание деятельность, которая представляет угрозу для нацбезопасности Болгарии, согласно приказу руководителя ДАНС к гражданину РФ Александру Гацаку, получившему аккредитацию в Болгарии корреспонденту «Российской газеты», будут применяться принудительные административные меры в качестве лишения вида на жительство, выдворения и запрета на въезд и проживание на территории стран-членов ЕС, — сказано в тексте сообщения агентства.

Также в ведомстве добавили, что подобные действия должны обеспечить защиту нацбезопасности, а не ограничение свободы слова и выражения взглядов.

Отметим, что в миграционное управление Гацак был вызван 29 сентября. При этом он отказался там появляться и “спрятался” в посольстве России. Но после вмешательства Министерства иностранных дел Болгарии, он все-таки выехал из страны 1 ноября.

Напомним, ранее российский ТОП-пропагандист Соловьев пригрозил «сжечь Берлин».