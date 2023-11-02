Как информирует «НБН», об этом пишет Politico.

В материале говорится, что позиция Джонсона бросает вызов лидеру сенатского большинства Чаку Шумеру, а также лидеру меньшинства Митчу Макконнеллу. Они оба желают объединить финансирование Израиля, Украины, Тайваня и безопасности американо-мексиканской границы.

Также отмечается, что новоизбранный спикер четко дал понять, что он поддерживает выделение денег на защиту Украины от россии, даже если они будут отличаться по размеру или объему от того, чего хочет президент США Джо Байден.

Джонсон также сказал сенаторам, что усиление охраны границы США и финансирование Украины «неразрывно переплетены». Он дал понять, что рассматривает финансирование Израиля как предмет для одной дискуссии, а проблемы с границей и Украиной — как другой.

Примечательно, что сенатор Роджер Маршалл сказал, что если бы Джонсон попытался соединить эти пособия в голосовании, «его фракция взбунтуется, и это, вероятно, будет концом спикерства». А вот сенатор-республиканец Джош Хоули о позиции Джонсона по отношению к Украине и Израилю сказал: «Он повторял снова и снова: «Слушай, для меня это просто цифры». Я не могу сделать это вместе».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что сенатор США призвал Украину провести выборы в следующем году.