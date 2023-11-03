Как информирует «НБН» со ссылкой на «Голос Америки», координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби отметил, что материал главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного подчеркивает важность продолжения помощи Украине.

В частности, он заявил в Белом доме, что Штаты развиваются и уже эволюционировали в том, что передали Украине, ровно так же, как эволюционировала и сама война. Кирби подозревает, что этот процесс будет и дальше продолжаться. По его словам, Штатам было бы проще сделать это, если бы Конгресс проголосовал за дополнительное финансирование для поддержки Украины.

Как известно, Залужный в своем материале отметил, что страны Запада по сей день сдерживаются от передачи Украине новейших технологий.

Напомним, ранее мы уже писали, что Украина получила от ФРГ новый пакет военной помощи.