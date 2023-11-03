Во время выступления на форуме «Сообщество» в Москве Путин заявил, что «нацистская мразь» устроила в соседней стране госпереворот и якобы там начала репрессировать «русских людей», информирует «НБН» со ссылкой на росСМИ.

По словам диктатора, если бы у РФ складывались отношения с «братской» Украиной, Москве бы не пришлось оккупировать Донбасс и Крым. Глава Кремля утверждает, что «киевский режим» якобы «заставил» россиян захватить украинские территории для «защиты» русскоязычных людей.

«Ну а как нам поступить? Они просто поставили нас перед выбором», — пожаловался военный преступник.

Лидер россиян заверил, что его страна не могла сделать ничего другого, кроме как «встать на защиту» русскоговорящих украинцев. Он убежден, что «присоединение» к РФ оккупированных регионов соседнего государства проходит «плавно и естественно».

Ранее Путин, комментируя погром в аэропорту Махачкалы, обвинил в беспорядках Украину и западные спецслужбы.