Как сообщает «НБН» со ссылкой на «Европейскую правду«, такую информацию предоставили в правительстве Германии.

Также отмечается, что в процессе разговора относительно войны в Украине лидеры государств отметили, что нельзя никогда допустить ядерную войну, а также что она ни в коем случае не должна быть выиграна. Других деталей беседы в правительстве ФРГ не предоставили.

В то же время Олаф Шольц и Си Цзиньпин обсудили военные действия на Ближнем Востоке, отношения между двумя странами и сотрудничестве в экономике.

Напомним, ранее Шольц рассказал, какая военная техника станет основой в зимнем пакете военной помощи Украине.