Представитель Кремля отрицает, что российско-украинская война зашла в тупик, как это утверждает главнокомандующий ВСУ в своей статье для западного издания, информирует «НБН» со ссылкой на российское пропагандистское агентство «ТАСС».

Спикер диктатора заявил, что войска страны-агрессора якобы последовательно продолжают проводить так называемую «СВО» и все ее цели должны быть выполнены.

Представитель Путина добавил, что Киев давно должен понять, что говорить о каких-либо перспективах победы Украины на фронте – «абсурдно».

Напомним, что на статью украинского генерала о ситуации на фронте отреагировали и в Вашингтоне.