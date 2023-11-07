Институт Publicus по заказу оппозиционного венгерского издания Népszava выяснил, как жители Венгрии воспринимают встречу Орбана с президентом-агрессором, которая состоялась в Пекине в прошлом месяце, информирует «НБН».

Результаты соцопроса показали, что 91% респондентов слышал о переговорах венгерского премьер-министра с российским лидером в Китае. 52% опрошенных назвали встречу политиков неприемлемой, в то же время 35% граждан придерживаются иного мнения, а 13% не смогли ответить на этот вопрос.

32% участников исследования считают, что в переговорах был заинтересован глава правительства Венгрии, так как Будапешт хочет сохранить с РФ хорошие отношения из-за поставок газа и нефти. 33% венгров верят, что встреча была выгодна двоим сторонам, а 19% респондентов считают, что она была нужна кремлевскому диктатору, так как страна-член Евросоюза легитимизирует государство-террориста.

Напомним, депутат парламента Венгрии осадил Орбана за высказывание о войне в Украине на встрече с Путиным.