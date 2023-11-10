Telegram-канал Baza в пятницу утром, 10 ноября, сообщил об инциденте, который произошел накануне около 16:00 в приграничном регионе государства-террориста, информирует «НБН».

На окраине села Улица Брянской области неизвестные открыли огонь из автоматов по автомобилю «УАЗ Патриот» местного погрануправления ФСБ РФ. В результате расстрела машины подполковник спецслужбы, заместитель начальника отдела материально-технического обеспечения Сергей Ш. от полученных ранений скончался на месте.

Отметим, что сегодня также стало известно о происшествии в Крыму. У Буданова сообщили, что в Симферополе мобилизованные россияне избили до смерти своего замкомандира полка.