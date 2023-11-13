О том, какие положительные стороны подобных изменений открыло вышеуказанное исследование продолжительности труда, пишет «НБН», ссылаясь на отчет Йоркского университета, опубликованный в Now Toronto.

Как стало известно, во всех вариантах рабочей недели, итоги оказались впечатляющими, в частности:

90 процентов руководства полагает — производительность труда в их компаниях сохранила прежний темп/выросла после введения обновленного графика;

96 процентов уверены — стало гораздо проще как привлекать, так и удерживать талантливых сотрудников после нововведений;

93 процента подчеркнули — они сохранят 4-дневную рабочую неделю на протяжении длительного периода.

Отдельно стоит добавить, что и 96 процентов наемного персонала стали не только счастливее, повысив экономическую отдачу от своей работы, тем самым укрепив «обеспечение справедливости», но и улучшили общее состояние здоровья.

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