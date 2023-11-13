О том, что лишь 14 процентов американских избирателей полагают — их финансовое положение сейчас гораздо лучше, чем до вступления Джозефа Байдена на должность президента США, пишет «НБН», ссылаясь на итоги соцопроса, проведенного «Школой бизнеса Росса» при Мичиганском университете по заказу Financial Times.

Подобная статистика — один из признаков того, что экономические последствия руководства США Байденом смогут негативно отразиться на его шансах вероятного переизбрания в 2024-м году. Кроме того, не менее 70 процентов американцев высказали уверенность — экономическая политика Байдена или нанесла вред финансовой сфере США, или вовсе не оказала на нее никакого влияния. Также, 33 процентов респондентов подчеркнули — решения действующего президента «сильно навредила экономике».

При этом, не более 26 процентов граждан Соединенных Штатов выказали некоторое одобрение внутренней стратегии Байдена, так называемой «байденомике», направленной на возрождение промышленного сектора страны и отмену «многолетней стагнации зарплаты среднего класса».

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